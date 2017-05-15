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ميسي غاضب من نايمار والسبب لاعب من ريال مدريد

نشر يوم 2017/05/15 280 0 سميرة.ل ميسي غاضب من نايمار والسبب لاعب من ريال مدريد
غضب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من زميله في برشلونة البرازيلي نايمار بسبب تدوينة وصورة نشرها على حسابه الرسمي "إنستغرام" تجمعه مع لاعب ريال مدريد مارشيلو.

نشر نايمار صورة تجمعه بلاعب النادي الملكي مارشيلو بمناسبة عيد ميلاد الأخير حيث تمنى له عيد ميلاج سعيدا، هذه الخرجة أثارت غضب البرغوث الأرجنتيني حسب ما كشفت عنه صحيفة "دون بالون" الاسبانية اليوم.

وحسب ذات المصدر فإن ميسي إقترب من زميله البرازيلي وتكلم معه في هذا الخصوص وكشف له أن مثل هذه الأمور من شأنها أن تغضب جماهير "البارصا" خاصة وأنها جاءت في وقت حساس جدا، حيث أن الصراع على أشده بين برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد قبل جولة واحدة من نهاية الليغا الإسبانية والفارق بينهما نقطة واحدة والريال بمباراة متأخرة.

 

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