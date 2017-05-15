روني يخسر نصف مليون جنيه إسترليني في ليلة واحدة

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم أن نجم المنتخب الإنجليزي شوهد في ساعة متأخرة من ليلة السبت الماضي في إحدى كازينوهات بمانشستر يلعب القمار لساعات طويلة، وحسب ذات المصدر نقلا عن شهود عيان فإن روني ربح في البداية 4 ألاف جنيه إسترليني قبل أن يخسر بعدها نصف مليون جنيه إسترليني.

وأضاف شهود العيان أن مهاجم "الشياطين الحمر" كان يتنقل بين طاولات القمار و يشرب الكثير من الكحول لدرجة الثمالة ما جعله يخسر نصف مليون جنيه إسترليني.

و يعرف عن روني هوسه الكبير بلعبة القمار، لدرجة أنه فتح حسابات بنكية في دول أوروبية حتى يقامر خفية، كما أنه خسر منذ فترة ليست ببعيدة 50 ألف جنيه إسترليني في ذات اللعبة الأمر الذي أغضب كثيرا زوجته و هددته بالإنفصال في حال واصل لعب القمار.