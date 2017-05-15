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الجمباز الجزائري يحل رابعا في ألعاب التضامن الإسلامي

نشر يوم 2017/05/15 846 0 كريم تيغرمت الجمباز الجزائري يحل رابعا في ألعاب التضامن الإسلامي
أحرز المنتخب الوطني للجمباز رجال المرتبة الرابعة حسب الفرق، في منافسة الجمباز التي أختتمت أمس الأحد صمن ألعاب التضامن الاسلامي الجارية بباكو عاصمة أذربيجان.

 مثل الجمباز الجزائري في هذه المنافسة بثلاثة رياضيين رجال، ويتعلق الأمر بكل من معوج أحمد أنيس، بورقيق محمد عبد الجليل وهلال متيجي، هذا الثلاثي تمكن من إحتلال المركز الرابع حسب الفرق بعد كل من تركيا، أذربيجان وإيران.

 وإحتل الجزائري بورقيق المرتبة الأولى في تخصص القفز بـ 14.500 نقطة، في حين إحتل مواطنه معوج أحمد المرتبة الثانية في الحركة على الأرض، أما الجزائري الآخر متيجي هلال فقدم مستوى مقبول في في تخصص حصان الحلق.

 وهنأ المدرب الوطني لعروسي نصر الدين فريقه على المرتبة المحققة مؤكدا أن التغييرات التي شهدتها الإتحادية الجزائرية للعبة وتأخر التحضيرات كان له أثر سلبي على المشاركة الجزائرية في هذه الألعاب.

 

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