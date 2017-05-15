بالصور.. محرز يحقق حلم فتاة يتيمة

حقق اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز حلم فتاة يتيمة الأب بقضاء يوم كامل رفقتها داخل أسوار نادي ليستر سيتي، حيث إستمتعت اللاعبة مريم راويل البالغة من العمر 14 سنة يوما كاملا رفقة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي

كجزء من الاحتفال بالذكرى العاشرة لبرنامج توعية الشباب الذي يهدف إلى إنشاء مجتمعات أقوى وأكثر أمانا

وتم إختيار مريم راويل لتكون ضيفة خاصة في ملعب التدريب يوم الخميس الماضي خصوصا أنها كانت تحلم باللعب في دوري السوبر للسيدات، حيث حضرت أول دورة "للتسديد من بعيد " قبل ثلاث سنوات ومنذ ذلك الحين إنضمت إلى فريق السيدات تحت 16 عاما كجزء من الاحتفال بالذكرى العاشرة لبرنامج توعية الشباب الذي يهدف إلى إنشاء مجتمعات أقوى وأكثر أمانا.

وقدم الدولي الجزائري رياض محرز العديد من الجوائز التذكارية لمريم راويل التي صرحت للموقع الرسمي لنادي الثعالب قائلة: " تحصلت على كتاب هزلي يروي قصة زيارتي إلى مركز التدريب وأنا سعيدة جدا بهذه الهدية التي سأضعها بالتأكيد على الحائط في المنزل!"

وأضافت الفتاة الصغيرة : "لقد كان الإجتماع بمحرزرائعا ،كان في الواقع حلمي أن ألتقي به خصوصا أنه الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز العام الماضي وملهم جميع لاعبي كرة القدم الشباب، لقد قال لي بعض الكلمات الرقيقة وقال لي أن الحفاظ على إعطاء كل ما لدي في التدريب وعدم التخلي أبدا ".

من جهته صرح الدولي الجزائري رياض محرز قائلا : "أود أن أهنئ مريم على لقبها مع ليستر سيتي في الدوري الممتاز للتسديد من بعيد، إنها تستحق الجائزة وأنا معجب كثيرا من قصة شغفها لكرة القدم، وكيفية إلهامها للمزيد من الفتيات للإنضمام إلى منافسة التسديد في الدوري الممتاز"، وأضاف محرز في حديثه عن مريم :"تعرضت لمأساة شخصية مع فقدان والدها، ولكن الطريقة التي ردت بها هي مصدر إلهام، وذلك بإستخدام حبها المشترك لكرة القدم للمساعدة في زيادة ثقتها وأن يكون لها تأثير كبير على من حولها، لقد كان من دواعي سروري قضاء بعض الوقت مع مريم."