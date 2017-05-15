السباحة الجزائرية شرواطي تفوز بالميدالية الذهبية في ألعاب التضامن الاسلامي

فازت الجزائرية سعاد نفيسة شرواطي بالميدالية الذهبية لسباق 1500م سباحة حرة، اليوم الإثنين بباكو لحساب اليوم الثالث من منافسات السباحة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة المقامة بالعاصمة الأذربيجانية.

وقطعت السباحة الجزائرية مسافة السباق في توقيت قدره 17د 13ثا 56ج/م، متقدمة الأندونيسية رمضاني راينة 17د 14ثا 58ج/م، و التركية دونميز إسيم 17د 17ثا 75ج/م.

وتعتبر ميدالية شرواطي الثانية التي تنالها الجزائر اليوم الاثنين، في السباحة بعد ذهبية أسامة سحنون في سباق 50 متر حرة بتوقيت 22ثا 28ج/م، أمام التركي ساكسي ايمري 22ثا 35ج/م، والاندونيسي صديق تريداي 22ثا 86ج/م.

من جهته، نجح الجزائري سيار حاج عبد الرزاق، في التأهل لنهائي سباق 100 م سباحة على الصدر بعد دخوله في المركز الأول في مجموعته في الدور نصف النهائي بتوقيت 1:04.89.

يذكر أن فعاليات اليوم الثالث من منافسات السباحة تختتم بإجراء نهائي سباق 4 مرات 200 متر سباحة حرة.