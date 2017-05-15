تأجيل مباراتي نصف نهائي كأس الجمهورية رسميا الى نهاية رمضان

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الاثنين، على موقعها الالكتروني، عن تأجيل مبارتي نصف نهائي كأس الجمهورية الى نهاية رمضان، وتقرر تأجيل اللقاءين بعد اجتماع الذي جرى اليوم بين مسؤولي الفاف ولجنة كأس الجمهورية، وكذا مسؤولي الرابطة المحترفة لكرة القدم.

ومن المقرر أن تواجه مولودية الجزائر منافسها وفاق سطيف يوم 24 جوان بملعب بولوغين، بعدما ن كان مقررا في 19 ماي الجاري، حسب نفس المصدر.

ومن جهتها برمجت الفاف مباراة شباب بلوزداد ضد اتحاد بلعباس يوم 20 جوان بملعب 20 أوت، بعدما أن تم برمجتها يوم 20 ماي المقبل في وقت سابق، وأفاد مصدر مسؤول في لجنة كأس الجمهورية أن مسؤولي فريق شباب بلوزداد مطالبين بتهيئة الانارة بملعب 20 أوت.

ومن المنتظر اجراء الجولات الثلاثة الخيرة من البطولة المحترفة الاولى موبيليس في شهر رمضان كما ستلعب في نفس التوقيت.