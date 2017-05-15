رؤساء أندية يتمردون على الفاف.. بلوزداد ينسحب من البطولة والكأس

أعلن رئيس شباب بلوزداد محمد بوحفص، انسحاب فريقه رسميا من منافستي البطولة الوطنية لكرة القدم وكأس الجمهورية، وهذا بعد فترة وجيزة من إعلان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن تأجيل مباراتي نصف نهائي الكأس، وتأخير مواعيد جولات البطولة الى رمضان.

وفي مداخلة لرئيس نادي أبناء لعقيبة، قال بوحفص إن "مايحدث في في الكرة الجزائرية كارثة" مضيفا أن منافستي البطولة والكأس توقفتا ثلاثة مرات منذ أربعة أشهر.

كما دافع رئيس شباب بلوزداد، عن قراره بالانسحاب مصرحا: "من يهددنا بتطبيق المادة 84 لماذا لا يطبق بقية مواد القانون"، وتنص المادة 84 على خصم ثلاث نقاط وتغريمه بـ100 مليون سنتيم في حال انسحاب الفريق من المنافسة.

وكان رئيس اتحاد بلعباس قد أعلن وقت سابق عن استقالته من رئاسة الفريق احتجاجا على قرار الفاف اعادة برمجة مباريات البطولة والكأس تماشيا مع ما دعا إليه رئيسا وفاق سطيف ومولودية الجزائر.