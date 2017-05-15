كلام حمّار يدعو إلى السخرية وهل قرباج هو من هزمه في وهران

هل قرباج عين الحكم بن براهم؟

ردّ محفوظ قرباج، رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، بقوة على تصريحات حسان حمّار، رئيس نادي وفاق سطيف، التي اتهم فيها قرباج بالعمل على تكسير النسر السطايفي بعد إعلانه ترشحه لخلافته على رأس الرابطة المحترفة.

حيث اعتبر تصريحات حمّار تثير السخرية وهدفها تغطية فشله، خصوصا أن قرباج فضل الانسحاب نهائيا من رئاسة الهيئة الكروية مع نهاية الموسم الجاري ولا يعنيه ترشح حمّار، هذا الأخير الذي أكد أن رئيس شباب بلوزداد الأسبق لن يتمكن من منافسته لو قرر الترشح لعهدة جديدة، وأن الصندوق سيحكم لصالحه، في تلك الحالة، حيث صرح قرباج، أمس، في اتصال بـ«النهار» قائلا: «لم أفهم المغزى من خطوة حمّار الذي يحمّلني مسؤولية تراجع نتائج فريقه، هل قرباج هو من هزمه في وهران؟ وهل قرباج هو من عين حكم مواجهة الحراش، أذكّره أن بن براهم هو من حرم شباب بلوزداد من ركلة جزاء أمامهم، لقد كان حكما رائعا آنذاك واليوم أصبح حكما يخدم مصالحي! ولم أفهم ما علاقة قرباج بالحكام وببرمجة مواجهة نصف نهائي كأس الجمهورية».

مضيفا: «حمّار راهو يطرّش برك، وتصريحاته تدعو إلى السخرية، عندما يقول إنني أسعى إلى تكسير الوفاق لأنه أعلن نيته في الترشح لرئاسة الرابطة فهذا دليل على أنه لا يعرف ما يقوله، فأنا انسحبت نهائيا ولن أترشح لعهدة جديدة وهذا بمحض إرادتي، ولا تنافس بيننا، كما أتحداه إن كان يستطيع منافستي لو أترشح لعهدة جديدة، أتحداه أن يستطيع الفوز عليّ في الصندوق»، وتابع: «إن أراد رئاسة الرابطة فليتقدم والله يسهّل عليه، ولكن عليه أن لا يزج قرباج في كل مشاكله ويغطي فشله باتهامي زورا، أنا لست منافسه ومنافسه الرئيسي هو المدير العام لفريقه أعرب، إضافة إلى لحلو والمورو ونزار الذين يريدون الترشح».

«اتهامي بخدمة مصالح العميد يغضبني ولو اتهمني بخدمة السياربي لما انزعجت»

هذا وكشف محدثنا عن انزعاجه من اتهام حمّار له بخدمة مصالح مولودية الجزائر، التي لا علاقة له بها لا من قريب ولا من بعيد، مشيرا إلى أنه ما كان لينزعج أو يغضب لو تم اتهامه بخدمة مصالح فريقه السابق شباب بلوزداد، كونه معروفا بعشقه لأبناء العقيبة، وقال في هذا الشأن: «الشيء الذي أزعجني وأغضبني أنه اتهمني بخدمة مصالح مولودية الجزائر، أنا لا علاقة لي لا بالعميد ولا بأي فريق آخر، سوى في إطار عملي كرئيس للرابطة، لو اتهمني بخدمة مصالح شباب بلوزداد لما انزعجت، صحيح أنني لا أخدم مصلحة السياربي وأقوم بعملي بحيادية ولكنني كنت سأتفهم موقفه لأن الشباب فريق القلب وفريقي الأسبق، ولكن ربط اسمي بخدمة مصالح المولودية أمر محير وغير منطقي».

«حمّار مسؤول عن تصريحاته ولو ينسحب سيطبق عليه القانون بحذافيره»

وفي الختام، أكد رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، أن حسان حمّار مسؤول عن تصريحاته وتهديداته بالانسحاب من منافستي البطولة وكأس الجمهورية، باعتباره المسؤول الأول عن وفاق سطيف، إلا أنه في المقابل، أكد أن القانون سيطبق بصرامة على النسر السطايفي ورئيسه في حال تنفيذ تهديداته التي لا تعنيه شخصيا، مردفا: «تهديدات حمّار لا تعنيني، هو رئيس وفاق سطيف والمسؤول الأول عنه، كما أنه مسؤول عن تصريحاته، والشيء الأكيد أن للرابطة والاتحادية الجزائرية لكرة القدم قوانين ستطبق بحذافيرها وبصرامة في حال نفذ تهديداته التي تعنيه وحده هو وفريقه».