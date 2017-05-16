هني يسجل هدفه الـ13 في بلجيكا على طريقة رونالدينيو

فشل نادي أندلخت الذي يلعب في صفوفه المهاجم الجزائري الدولي سفيان هني، أول أمس، في حسم اللقب الـ34 في الدوري البلجيكي، بعد تعادله إيجابا في المباراة التي جمعته بمضيفه كلوب بروج، حيث انتهت المباراة على وقع التعادل الايجابي بهدف لمثله، وسينتظر بذلك لاعب الخضر وزملاؤه ما ستسفر عنه المباراتان المتبقيتان قبل نهاية الموسم، حيث يتطلع أندرلخت إلى تحقيق الفوز في الجولة المقبلة أمام شارلروا لضمان اللقب.

وساهم هني في النتيجة التي انتهت عليها مباراة كلوب بروج، حيث كان وراء افتتاح باب التسجيل لفريقه في وقت مبكر عن طريق مخالفة مباشرة بطريقة جميلة، أعادت للأذهان هدف النجم البرازيلي روناليدينيو مع برشلونة في شباك فريق فيردر بريمن في دوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الـ13 لصاحب الـ26 مع أندرلخت هذا الموسم.

وعاد هني للحديث عن الهدف الذي سجله حيث قال: «سددت الكرة باتجاه الحارس لأنني توقعت ارتماءه في الجهة المقابلة، وكنت محقا، سعدت كثيرا بالهدف لكنني متأسف لأنني لم نتمكن من تحقيق الفوز»، وأضاف: «نشعر بخيبة أمل، لكننا لم ننهزم، يجب أن لا نبالغ، كنا نريد حسم اللقب في أقرب وقت لإسعاد أنصارنا لكن شباكنا تلقت هدف التعادل وهذا أمر مؤسف».

وفي الأخير شدد مهاجم مالنيس السابق على ضرورة الاسترجاع جيدا والتحضير كما ينبغي للمباراة المقبلة، حيث قال: «الآن نحن في حاجة إلى بعض الراحة، قبل العودة إلى التدريبات وسنحضر جيدا للمباراة المقبلة وسنتنقل إلى شارل لوروا من أجل الفوز».