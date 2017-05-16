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كلود لوروا يتسلح بأديبايور لمواجهة المنتخب الجزائري

نشر يوم 2017/05/16 749 0 يونس رزيق كلود لوروا يتسلح بأديبايور لمواجهة المنتخب الجزائري
كشف المدرب الفرنسي للمنتخب الطوغولي كلود لوروا يوم أمس عن قائمة الـ 23 لاعب المعنيين بخوض مواجهة المنتخب الجزائري يوم الـ 11 من الشهر الجاري بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة لحساب الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا 2019 المزمع إجرائها بالكامرون.

وتصدر مهاجم بيشكتاس التركي إيمانويل أديبايور قائمة المدرب الفرنسي التي غاب عنها اللاعب ماتيو دوسيفي الذي ينشط في فريق ستاندر لياج بسبب الإصابة ، فيما غستدعى المدرب كلود لوروا 13 لاعب يحترفون خارج الطوغو ، بالإضافة إلى 10 لاعبين محليين .

وقبل مواجهة "محاربي الصحراء"، يخوض المنتخب الطوغولي معسكرا إعدديا بِفرنسا مدّته 10 أيّام، تتخلّله مقابلتان ودّيتان: ضد نيجيريا في الفاتح من جوان المقبل، وأمام جزر القمر بعد ثلاثة أيّام من ذلك.

قائمة الـ 23 للمنتخب الطوغولي :

حراسة المرمى :

أغبليمانون يورغان (لوهافر /فرنسا)، ديدا فاتاو الحساني (ليبرتي /غانا)، جيري سابيرو بسة (جبيكينتي)

الدفاع :

كوسي أدينيون ، فرانك ماونا ، ماكليبي كولون (ديتو) ، داكونام جيني (سانت تروند / بلجيكا) ، جوزيف دوهاجي (ريفير يونايتد / نيجيريا) ، جيمون جيبينيون ( إيبينال / فرنسا) ، حكين –أورو ساما (آس طوغو بورت)

وسط الميدان :

لالويلي أتاكورا (دون فريق)، فرانكو آتشو (إنيمبا / نيجيريا) فلويد آييت (فولهام /إنجلترا) ، إيلهاس بيبو (دوسيلدورف/ ألمانيا)،كوكو غازوزو ، كوادجو سوينو (آس طوغو بورت) ، إيلزم كوجو (بلانات فووت) ، آتسو سيرجي سيكو (بروغريسو / أنغولا) ، غيام ينوسي (ديتو)

الهجوم :

إيمانويل أديبايور ( بيشكتاس التركي ) ، كوملان أبدنيادان (وفا /غانا) ،فودو لابا (النهضة الرياضية بركان/ المغرب )، بانييل ملابا (بوخوم / ألمانيا ).

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