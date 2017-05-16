كلود لوروا يتسلح بأديبايور لمواجهة المنتخب الجزائري

وتصدر مهاجم بيشكتاس التركي إيمانويل أديبايور قائمة المدرب الفرنسي التي غاب عنها اللاعب ماتيو دوسيفي الذي ينشط في فريق ستاندر لياج بسبب الإصابة ، فيما غستدعى المدرب كلود لوروا 13 لاعب يحترفون خارج الطوغو ، بالإضافة إلى 10 لاعبين محليين .

وقبل مواجهة "محاربي الصحراء"، يخوض المنتخب الطوغولي معسكرا إعدديا بِفرنسا مدّته 10 أيّام، تتخلّله مقابلتان ودّيتان: ضد نيجيريا في الفاتح من جوان المقبل، وأمام جزر القمر بعد ثلاثة أيّام من ذلك.

قائمة الـ 23 للمنتخب الطوغولي :

حراسة المرمى :

أغبليمانون يورغان (لوهافر /فرنسا)، ديدا فاتاو الحساني (ليبرتي /غانا)، جيري سابيرو بسة (جبيكينتي)

الدفاع :

كوسي أدينيون ، فرانك ماونا ، ماكليبي كولون (ديتو) ، داكونام جيني (سانت تروند / بلجيكا) ، جوزيف دوهاجي (ريفير يونايتد / نيجيريا) ، جيمون جيبينيون ( إيبينال / فرنسا) ، حكين –أورو ساما (آس طوغو بورت)

وسط الميدان :

لالويلي أتاكورا (دون فريق)، فرانكو آتشو (إنيمبا / نيجيريا) فلويد آييت (فولهام /إنجلترا) ، إيلهاس بيبو (دوسيلدورف/ ألمانيا)،كوكو غازوزو ، كوادجو سوينو (آس طوغو بورت) ، إيلزم كوجو (بلانات فووت) ، آتسو سيرجي سيكو (بروغريسو / أنغولا) ، غيام ينوسي (ديتو)

الهجوم :

إيمانويل أديبايور ( بيشكتاس التركي ) ، كوملان أبدنيادان (وفا /غانا) ،فودو لابا (النهضة الرياضية بركان/ المغرب )، بانييل ملابا (بوخوم / ألمانيا ).