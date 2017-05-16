مايك تايزون يستعد لإطلاق أكاديمية للملاكمة تحمل اسمه

واختار الرجل الحديدي كما يلقب، بناء أكاديميته في الإمارات العربية المتحدة وفي دبي تحديدا، أين صرح تايزون "أن دبي من أجمل المدن في العالم وستكون هي المستقبل في السنوات القليلة القادمة".

وسيتم افتتاع الفرع الرئيسي في دبي، قبل نهاية السنة الجارية، حيث سيتجهز بأحدث الآلات في عالم اللياقة البدنية، وكل المدربين خضعوا لدورات تدريبية مع متخصصين اختارهم تايسون بنفسه.

ونذكر أن مايك تايزون، يعد من أهم الملاكمين بالعالم، فهو ملك الضربات القاضية، لفوزه بـ44 مباراة احترافية من أصل 50 بالضربة القاضية، وحصل على لقب بطل للعالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في عمر 20 سنة فقط، حيث لم يتمكن أحد من كسر هذا الرقم ليومنا هذا، ولكن تايزون ترك حلبات الملاكمة للأبد، بعد أن كاد أن يصبح أسطورة في اللعبة كسابقه محمد علي كلاي، إلا أن أسلوبه داخل الحلبة أصبح يعد مرجعا لكثير من هواة اللعب الشرس.