أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

محرز ضمن قائمة الأسوء في تاريخ الدوري الإنجليزي

نشر يوم 2017/05/16 1260 0 يونس رزيق محرز ضمن قائمة الأسوء في تاريخ الدوري الإنجليزي
دخل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز قائمة أسوء منفذي ضربات الجزاء في إنجلترا، حيث إحتل إبن مدينة تلمسان المركز السادس بنسبة نجاح وصلت 64% فقط من ضربات الجزاء التي نفذها مع ليستر سيتي بعدما أهدر 4 ركلات جزاء من أصل 11 ركلة نفذها مع الفريق اللندني.

نشرت صحيفة الـ "الصن" الإنجليزية قائمة تضم 5 لاعبين من أسوء منفذي ضربات الجزاء والتي تصدرها اللاعب ستيوارت داونينغ لاعب ليفربول وأستون فيلا بنسبة نجاح بلغت 40% فقط، بينما جاء النيجيري بيتر أدموينغي في المركز الرابع بنسبة نجاح تبلغ 60%، وأشلي يونغ لاعب مانشستر يونايتد في المركز الخامس بعدما نجح بتحويل 63% من ركلات الجزاء التي نفذها إلى داخل الشباك، و ضمت القائمة أيضا جوناتان والترز و ويلسون.

 

ودخل أفضل لاعب في افريقيا لسنة 2016 قائمة أسوأ منفذي ركلات الجزاء في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما أهدر ركلة جزاء في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف مطلع الأسبوع الجاري، حيث ألغى الحكم الهدف الذي سجله من ضربة الجزاء بسبب لمسه الكرة على مرتين.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا