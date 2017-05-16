محرز ضمن قائمة الأسوء في تاريخ الدوري الإنجليزي

نشرت صحيفة الـ "الصن" الإنجليزية قائمة تضم 5 لاعبين من أسوء منفذي ضربات الجزاء والتي تصدرها اللاعب ستيوارت داونينغ لاعب ليفربول وأستون فيلا بنسبة نجاح بلغت 40% فقط، بينما جاء النيجيري بيتر أدموينغي في المركز الرابع بنسبة نجاح تبلغ 60%، وأشلي يونغ لاعب مانشستر يونايتد في المركز الخامس بعدما نجح بتحويل 63% من ركلات الجزاء التي نفذها إلى داخل الشباك، و ضمت القائمة أيضا جوناتان والترز و ويلسون.

ودخل أفضل لاعب في افريقيا لسنة 2016 قائمة أسوأ منفذي ركلات الجزاء في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما أهدر ركلة جزاء في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف مطلع الأسبوع الجاري، حيث ألغى الحكم الهدف الذي سجله من ضربة الجزاء بسبب لمسه الكرة على مرتين.