القضاء الإسباني يلاحق نجمي ريال مدريد وموناكو

أعلنت النيابة العامة في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الثلاثاء، ملاحقة الكولومبي فالكاو بتهمة التهرب من دفع الضرائب بقيمة وصلت 5.6 مليون أورو، والبرتغالي كيونتراو الذي تهرب من دفع 1.3 مليون أورو، حيث تهرب مهاجم موناكو الفرنسي من دفع الضرائب في عامي 2012 و2013 عندما كان لاعبا في أتليتيكو مدريد، حسب ما أعلنت عنه النيابة العامة الإسبانية، أما كوينتراو فإنه تهرب من دفع 1.3 مليون أورو بين 2012 و2014.

وتقدمت السلطات الضريبية في إسبانيا بشكوى ضد اللاعبين اللذين استخدما شركات وهمية لإخفاء المداخيل المرتبطة بحقوق بيع صورهم، حسب النيابة العامة في مدريد.