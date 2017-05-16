إقصاءات بالجملة للملاكمين الجزائريين في ألعاب التضامن الاسلامي

وجه مدرب المنتخب الوطني للملاكمة إبراهيم بجاوي، أصابع الاتهام للتحكيم، بعد الاقصاء الجماعي للملاكمين الجزائريين المشاركين في دورة ألعاب التضامن الاسلامي بباكو الأذربيجانية .

ويشارك المنتخب الوطني للملاكمة في هذه الدورة بالفريق الثاني، حيث لم يشارك الفريق الأول المكون من بن شبلة وفليسي عبد القادر بن شادي تحضيرا للبطولة الافريقية .

وأعرب الملاكمين المشاركين في ألعاب باكو عن غضبهم من التحكيم بسبب ما أسموه بالحقرة التي طالتهم، وعجلت بخروجهم من الأدوار التصفوية .

وأقصي اليوم الثلاثاء ثلاثة ملاكمين آخرين، هما أسامة مرجان في وزن 52 كلغ، وشمس الدين كرامو64 كلغ وخليفة ميموح 81 كلغ.