هذه هي مواعيد الجولات الأخيرة للرابطة الأولى لكرة القدم

أصدرت الرابطة المحترفة لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن برمجة جديدة للجولات المتبقية من عمر الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، وكذا مواجهتي نصف نهائي كأس الجمهورية، حيث ستستمر البطولة الى غاية 14 جوان المقبل، وذلك وفق الرزنامة التالية

شهر ماي

الثلاثاء16 ماي : مباراة متأخرة عن الجولة 26: اتحاد الجزائر – مولودية الجزائر

الجمعة 19 ماي: مباراة متأخرة عن الجولة 26: شباب قسنطينة – مولودية الجزائر

السبت 20 ماي : الجولة 27 ، ما عدا ن.حسين داي – ا. الجزائر / م.الجزائر – ش. بلوزداد/ ا. الحراش –ش.قسنطينة

الثلاثاء23 ماي: الكاف : الجولة 2: مولودية الجزائر – النادي الصفاقسي

الأربعاء 24: رابطة الأبطال: الجولة2: يونايتد الزمبابوي – اتحاد الجزائر

الجمعة 26 ماي : مباراة متأخرة من الجولة 27 : اتحاد الحراش – شباب قسنطينة

السبت 27 ماي : مباراة متأخرة من الجولة 27: مولودية الجزائر – شباب بلوزداد

الاثنين 29 ماي : مباراة متأخرة من الجولة 27: نصر حسين داي – اتحاد الجزائر

شهر جوان

يوم 7 جوان : الجولة 28

يوم 10 جوان: الجولة 29

يوم 14 جوان: الجولة 30