اتحاد العاصمة يفوز على مولودية وهران

تمكن اتحاد العاصمة من الوصول استعادة المركز الثالث، في جدول ترتيب الرابطة المحترفة الاولى موبيليس، بفوزه مساء اليوم الثلاثاء على ضيفه مولودية وهران بهدفين لهدف واحد.

المباراة دخلها أشبال بول بوت بجدية اكبر، من أجل الاقتراب من المتصدر وفاق سطيف صاحب 48 نقطة، واللعب على الحصول على مقعد في المنافسات الافريقية الموسم القادم.

أهداف مباراة اليوم، سجلها للاتحاد كل من أندريا ومزيان، وسجل سويبع هدف مولودية وهران الوحيد، ليصل بذلك رصيد الاتحاد الى النقطة 43 في المركز الثالث ، في حين تجمد رصيد المولودية الوهرانية عند النقطة 36 في المركز 9.