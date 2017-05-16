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جمال بلعمري ضمن التشكيلة المثالية للبطولة السعودية

نشر يوم 2017/05/16 515 0 م . فيصل جمال بلعمري ضمن التشكيلة المثالية للبطولة السعودية
اختير جمال بلعمري، مدافع فريق شباب السعودي، ضمن التشكيلة المثالية للبطولة السعودية لكرة القدم لموسم 2016-2017 الذي عرف تتويج فريق الهلال بالدوري السعودي.

وتحصل بلعمري على عديد الأصوات عبرالانترنيت، من قبل المصوتين في سبرالآراء الذي نظمه الموقع المتخصص "اوبتا " وقدم اللاعب السابق لوفاق سطيف، مردودا جيدا هذا الموسم مع فريقه الشباب الذي يدربه نجم المنتخب السعودي السابق سامي الجابر، وهو ما جعله محل اهتمام عمالقة البطولة  االسعودية، حسب ما تداولته الصحافة المحلية. ومدد بلعمري عقده إلى غاية 2020، ويحتل الفريق  المركز السادس في البطولة بـ 33 نقطة. كان المدافع بلعمري ضمن القائمة الموسعة للمنتخب الوطني خلال كأس أمم  إفريقيا 2017 بالغابون، قبل أن يحذف اسمه من القائمة النهائية، ويعود آخر استدعاء للمدافع المحوري جمال بلعمري إلى صفوف الخضر بتاريخ مارس  بمناسبة الدورة الودية المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة. 

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