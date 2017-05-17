حمّار يطلب من رؤساء فرق الشرق مساندة أعراب لرئاسة الرابطة

حمّار يتوعد بنشر غسيل قرباج في أشغال الجمعية العامة اليوم

طلب رئيس وفاق سطيف، حسان حمّار، من رؤساء نوادي الشرق الذين شاركوا في الاجتماع الذي انعقد في مدينة قسنطينة أول أمس، مساندة رئيس مجلس الإدارة الدكتور عز الدين أعراب في مسعاه لرئاسة الرابطة، مؤكدا أنه اعتذر عن قبول المهمة والترشح، ليقدم لهم الدكتور أعراب الذي كان برفقته ويطلب منهم مساندته وتزكية مشروعه، حيث قال لهم بالحرف الواحد: «جئت لأكشف لكم أن الدولة قد طلبت مني تقديم ملف ترشّحي لرئاسة الرابطة، لكنني اعتذرت وجلبت معي الدكتور أعراب من أجل مساندته»، وهو ما يؤكد ما أشرنا إليه سابقا من أن الرئيس حمّار لن يترك كرسي رئاسة فريق وفاق سطيف وأن كل هذه الحملة التي يقوم بها من أجل كسب أصوات لتدعيم ملف ترشيح الدكتور أعراب.

ويعد بنشر غسيل قرباج في أشغال الجمعية اليوم

يترقب الجميع موعد أشغال الجمعية العامة للرابطة المحترفة، اليوم، حيث سيعرض الرئيس الحالي محفوظ قرباج تقريريه المالي والأدبي قبل الإعلان عن قرار استقالته، مثلما أكده في عدة مناسبات، حيث ينتظر أن يلقي الرئيس حمّار كلمة وصفها في تصريحاته السابقة بأنها ستكون موجعة تجاه رئيس الرابطة، حيث أجل انتقاده وتعرية سياسة الرابطة والأخطاء التي ارتكبها إلى موعد أشغال الجمعية العامة، حيث وعد بإسماعه كلمات لم يسمعها من قبل. وسيكون رئيس مجلس الإدارة أعراب حاضرا رفقة الرئيس حمّار في أشغال الجمعية العامة، وهو المرشح لرئاسة الرابطة خلال الانتخابات القادمة.

محاكمة 18 شخصا على خلفية أحداث لقاء صان داونز اليوم

يمثل اليوم 18 شخصا أمام قاضي المحكمة الابتدائية لمجلس قضاء سطيف، على خلفية الأحداث التي عرفتها المواجهة الإفريقية خلال النسخة السابقة أمام صان داونز الجنوب إفريقي، والتي عرفت اجتياح الأنصار لأرضية الميدان وتعرض الفريق إلى الإقصاء المبكر بقرار من الاتحاد الإفريقي، حيث وجهت للأشخاص 18 تهمة تخص الاعتداء بالعنف على رجال القوة العمومية، والتي ستكون محل نقاش في جلسة محاكمة اليوم، وكان والي الولاية السابق قد وضع قائمة من 20 شخصا من الممنوعين من حضور المباريات، تم تبرئة اثنين منهم وإحالة البقية على المحاكمة اليوم.

الرئيس الأسبق الزين مدني يطلق سراحه أمس

غادر رئيس وفاق سطيف بداية التسعينيات، الزين مدني، السجن صبيحة أمس، بعد أن أنهى فترة عقوبته في قضية اقتصادية تتعلق بديون تجاه البنك، ويعتبر الزين مدني أكثر الوجوه المعارضة لكل الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة النادي منذ انسحابه موسم 93، قبل أن يترأس الفريق الجار اتحاد سطيف ويحقق معه الصعود موسم 2005 إلى القسم الثاني، حيث كان يتجه معه إلى الصعود إلى حظيرة الكبار لولا مشاكله المالية في مجال أعماله.

الإدارة تطلب تأخير مواجهة الساورة إلى السادسة

جددت الإدارة طلب برمجة مواجهة الجولة القادمة، حيث تستقبل شبيبة الساورة أمسية السبت القادم 20 ماي بملعب 8 ماي في السادسة مساء، بدلا من الرابعة، وهو نفس الطلب الذي كانت قد تقدمت به خلال المباراة الفارطة أمام اتحاد الحراش ولقي قبول الرابطة، حيث تبقى الإدارة تنتظر ردا إيجابيا، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة هذه الأيام، خاصة أن اللعب ليلا يضمن حضورا مكثفا للجمهور إلى المدرجات.

الوفاق سيلعب 6 مواجهات في شهر

جاء البرنامج الجديد للمباريات المتبقية ليجعل الوفاق يلعب 6 مباريات في ظرف شهر، بداية بمواجهة السبت 20 ماي أمام الساورة ثم الركون إلى الراحة 3 أسابيع قبل مواجهة «الموب» يوم 7 جوان في سهرة رمضانية، ثم استقبال اتحاد العاصمة، قبل التنقل إلى تاجنانت (المباراة قد تلعب في ملعب العلمة بسبب عدم وجود الأضواء الكاشفة في ملعب تاجنانت يوم 14 جوان القادم) فيما تم برمجة مواجهة نصف نهائي الكأس يوم 24 جوان، يومين قبل عيد الفطر، حيث لقي البرنامج الجديد ارتياح الإدارة.

ناجي سيغيب عن مواجهة الساورة

أثبتت الفحوصات التي خضع لها الهداف رشيد ناجي، معاناته من تمزق عضلي يتطلب ركونه إلى الراحة التامة بعديد عن التدريبات طيلة فترة 10 أيام، قبل العودة بصفة تدريجية بعد تعافيه، ليتأكد غيابه عن مواجهة السبت أمام شبيبة الساورة والعودة إلى المنافسة مع موعد التنقل لمواجهة مولودية بجاية، خاصة أن الفريق سيركن إلى راحة طويلة بعد لقاء الساورة، بعد أن ترسم موعد مواجهة الموب يوم 7 جوان القادم. وتتدرب التشكيلة بتعداد مكتمل تحضيرا للمواجهة القادمة أمام شبيبة الساورة، حيث تجري التدريبات في المدرسة الرياضية الباز.

الآمال على بعد نقطة واحدة من التتويج باللقب

أصبحت تشكيلة آمال وفاق سطيف، بعد خسارة الوصيف مولودية وهران أمس أمام اتحاد العاصمة، على بعد نقطة واحدة من انتزاع أول بطولة لها، حيث يكفيها التعادل أمسية السبت القادم أمام شبيبة الساورة للتتويج رسميا بلقب البطولة، وهو السبب الذي جعل الإدارة تطلب من غالبية عناصر التعداد المغادرة إلى مقر سكناهم قبل نهاية الموسم تجنبا لمصاريف إضافية، حيث غادر الشبان في حالة من الغضب بسبب عدم تلقيهم منحة اللقب التي وعدت بها الإدارة، والمقدرة بـ5 ملايين لكل لاعب.