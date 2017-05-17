زطشي يهنئ المنتخب الأولمبي ويدعمه في نصف النهائي

نشر الموقع الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم FAF بيانا أعلن من خلاله عن سعادة رئيس "الفاف" خير الدين زطشي، بالمشوار الذي قدمه المنتخب الأولمبي في ألعاب التضامن الإسلامي الجارية فعالياتها بعاصمة أذربيجان باكو، في طبعتها الرابعة، بعد بلوغه الدور نصف النهائي، وهنأ زطشي اللاعبين والطاقم الفني والبعثة المرافقة، على المستوى المميز الذي ظهروا به في هذه الدورة.

ويتابع رئيس "الفاف" باهتمام بالغ أداء رفقاء الحارس رحماني في المنافسة، وحرص حسب بيان "الفاف" على تشجيع الناخب الوطني عامر شفيق، للمضي قدما والظهور بنفس المستوى في مباراة نصف النهائي، التي ستجمع منتخبنا الأولمبي بمنتخب البلد المنظم أذربيجان، غدا الخميس، ابتداءً من الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي.