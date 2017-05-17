مدرب ليستر سيتي ينفي رغبة محرز في الرحيل ويدافع عن سليماني

قال خليفة المدرب الايطالي كلاوديو رانييري، في تصريح نقله موقع صحيفة "دايلي ستار" اليوم الأربعاء "لم يطلب لا محرز ولا أي لاعب آخر مغادرة الفريق في نهاية الموسم، ولا يمكننا أن نجري محادثات مع اللاعبين حول العروض، لأنها لا توجد إلى حد الأن"، ولمّح شكسبير عن رفضه الكامل مغادرة نجوم الفريق، حيث قال في هذا الشأن "صحيح أننا جميعا نعرف الوضع ونعرف كيف هي كرة القدم، وحتى في الموسم الماضي لم نكن نريد خسارة كونتي ولكننا خسرناه".

وفيما يخص المهاجم الأسبق لشباب بلوزداد، قال مدرب ليستر سيتي "لا يمكننا وصف صفقة سليماني أنها فاشلة، وإنما كان يحتاج لوقت أكبر لترك بصمته".