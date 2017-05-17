قرباج: "تراجعت عن الاستقالة لأن وزير الشباب والرياضة طلب مني البقاء"

وقال قرباج في تصريح خص به تلفزيون "النهار" عقب أشغال الجمعية العامة غير العادية "جئت اليوم لإعلان انسحابي لظروف موضوعية شرحتها خلال أشغال الجمعية العامة، ولكن الرؤساء أصروا على بقائي إلى غاية نهاية عهدتي، ورغم كل ذلك أصرّيت على الرحيل وعقدت هذه الجمعية العامة من اجل المصادقة على الرحيل"، وأضاف "لجنة الترشيحات والطعون جاهزة ولكن إصرار أغلبية أعضاء الجمعية العامة جعلني بين نارين، من جهة أريد الانسحاب، ومن جهة أخرى لا أريد ضرب تأييد رؤساء الأندية لي عرض الحائط، كما أنني أشكر وزير الشباب والرياضة الذي طلب مني الاستمرار إلى غاية نهاية عهدتي الأولمبية".

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