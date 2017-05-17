زطشي يوجه دعوة رسمية لرئيس "الكاف" لزيارة الجزائر

اغتنم رئيس "الفاف"، فرصة اللقاء الأخير الذي جمعه برئيس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم الملغاشي، أحمد أحمد، على هامش مشاركته في فعاليات الجمعية العامة الاستثنائية للكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم والملتقى الـ67 للاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي احتضنته العاصمة البحرينية المنامة، ليؤكد للرجل الأول في "الكاف" رغبة واستعداد الجزائر لاحتضان المواعيد الكروية الكبيرة للكنفيدرالية الإفريقية، كما وجه له دعوة رسمية لزيارة الجزائر، حسب بيان نشره الموقع الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وحسب بيان "الفاف" فإن أول خرجة دولية رسمية للرئيس خير الدين زطشي، كانت جد إيجابية من جميع النواحي، وستعود بالفائدة على كرة القدم الجزائرية، بعدما تباحث مع أحمد أحمد عدة مواضيع تهم الكرة الإفريقية بصفة عامة وتبادل الرئي فيما يخص مستقبل كرة القدم الإفريقية.