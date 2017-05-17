الجهوية تقسم أعضاء الجمعية العامة للرابطة وتهدد الكرة الجزائرية

تميزت أشغال الجمعية العامة الاستثنائية للرابطة المحترفة الأولى، بطابع الجهوية، بسبب الانقاسامات المسجلة وسط أعضاء الجمعية العامة المتمثلة في 33 عضوا، الذين حضروا الأشغال بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، صبيحة اليوم، حيث عرف اجتماع اليوم تكتلات كثيرة داخل القاعة، والتي قادها رؤساء أندية الشرق الجزائري، بالإضافة إلى أندية الغرب الذين عبّروا عن مساندتهم للرئيس محفوظ قرباج، الذي تقدم بطلب الانسحاب من مهامه نتيجة الضغط الكبير الذي يعاني منه، بعد 7 سنوات من العمل على رأس الرابطة.