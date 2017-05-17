مدوار يقود تمرد رؤساء الأندية ضد زطشي

قاد الناطق الرسمي لفريق جمعية الشلف، عبد الكريم مدوار، تمردا خطيرا ضد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، من خلال أشغال الجمعية العامة الاستثنائية اليوم، التي احتضنتها قاعة المؤتمرات التابعة للمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

وقام مدوار بتحريض رؤساء الأندية المشكلين لأعضاء الجمعية العامة، ضد الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، الذي تم انتخابه يوم 20 مارس الماضي خلفا للرئيس المنتهية عهدته محمد روراوة .

وقال مدوار من خلال مداخلته صبيحة اليوم، على هامش أشغال الجمعية العامة الاستثنائية "بعد 57 يوما من ترأسه للاتحادية الجزائرية، لم يكلّف نفسه عناء الاجتماع برؤساء الأندية أو حتى الاطلاع على مشاكل الفرق الجزائرية، فخلال حملته الانتخابية سكن زطشي في بلاتوهات التلفزيون، أما الآن فهو منشغل بالسفر للدول العربية".