بن زيمة يشعر بالظلم في فرنسا ويهاجم ديشان وفالبيونا

كشف مهاجم ريال مدريد كريم بن زيمة، أنه لا يلقى نفس المعاملة في فرنسا وإسبانيا، موضحا أنه يشعر بالظلم في بلده مع وجود أعداء النجاح، ووصف اللاعب ذو الأصول الجزائرية مدرب المنتخب الفرنسي ديشان بالمتناقض، وتحدث مرة أخرى عن فضيحة اللاعب الفرنسي فالبوينا.

قال بن زيمة في حوار خص به صحيفة "ليكيب" الفرنسية، "كلما ارتفع مستواي زادت محاولات إيقافي لأتفه الأسباب، هناك الكثير من الذين لا يرغبون في نجاحي في فرنسا، أشعر بالظلم".

وأضاف في حديثه عن مدرب "الديكة" الفرنسية ديدي ديشان "هناك تناقض في تصريحات ديشان، منذ أكثر من عام قال إن كل الدول تحسدنا على بن زيمة، وبعدها بأسبوع غير كلامه، لا أفهم، وهذا أمر لا يطاق"، وتابع "أتمنى العودة إلى المنتخب، لذلك لا أريد تفسيرات من أي أحد آخر، وإن كان هناك سبب آخر غير فني فليواجهني في وجهي وينتهي الأمر".

أما فيما يخص اللاعب الفرنسي فالبوينا، الذي ورط بن زيمة في قضية ابتزاز فيديو إباحي "فالبوينا يدفعني للجنون، كل شيء بدأ بسببه، عليه أن يتوقف عن خلق الأكاذيب، إنه يكذب على العالم بأكمله، عليه أن يقول الحقيقة ويواجه الجميع".

ومن المنتظر أن يعلن غدا الخميس المدرب الفرنسي ديدي ديشان، عن قائمة "الديكة" الخاصة بمباريات تصفيات مونديال روسيا ،2018 والمواجهات الودية.