بن غيث يفجر طاقاته وحداد يعمل على شراء عقده من بارادو

تألق متوسط ميدان اتحاد العاصمة، عبد الرؤوف بن غيث، بشكل لافت خلال مباراة الأمس، التي جمعت اتحاد العاصمة بفريق مولودية وهران، لحساب الجولة الـ 26 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، حيث تم اختياره رجل المباراة بدون منازع رفقة حارس الحمراوة ناتاش.

وكان ابن مدينة الأغواط وراء الهدف الأول الذي سجله اللاعب الملغاشي كاروليس أندريا، خلال الدقائق الأولى من الشوط الثاني للمباراة، هذا ويسعى رئيس اتحاد العاصمة ربوح حداد لشراء عقد اللاعب بن غيث من فريقه الأصلي نادي بارادو، الذي يرأسه خير الدين زطشي رئيس "الفاف"، والذي يعتبر من أبرز المقربين لرئيس "سوسطارة" الذي يشغل منصبا في المكتب الفدرالي للاتحادية.

هذا، وقد التحق بن غيث بأبناء سوسطارة خلال فترة التحويلات الصيفية الماضية، على شكل إعارة من نادي بارادو، كما يصر المدرب البلجيكي بول بوت على حسم صفقة هذا اللاعب، الذي يعتبر من أهم الأسماء التي يعتمد عليها غالبا في التشكيلة الأساسية التي أشركها هذا الموسم.