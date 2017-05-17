أنا مع بقاء قرباج وخطأ البرمجة الكارثية يجب أن لا يتكرر

أكد رئيس مولودية وهران أحمد بلحاج بابا، دعمه لرئيس الرابطة محفوظ قرباج، الذي تراجع عن الاستقالة بإيعاز من جل رؤساء الأندية، وأكد بابا في تصريح لـ«النهار» أنه مقتنع بالعمل الذي يقوم به رئيس الرابطة وأنه كان ضد استقالته.

وقال إنه سيعمل وبقية رؤساء الأندية على تسهيل مهمته، ورغم ذلك إلا أن رئيس مولودية وهران لم يخفِ تذمره من برمجة البطولة التي وصفها بالكارثية، والتي أثرت سلبا على فريقه الذي كان يلعب على المراكز الأولى في مرحلة الذهاب، قبل أن يتراجع مستواه في الشطر الثاني ويجد نفسه في المركز التاسع برصيد 36 نقطة، بعد انهزامه أمام مضيفه اتحاد العاصمة، وطالب بوضع حد لهذا المشكل والسعي لعدم تكراره الموسم المقبل، وأوضح في هذا الصدد: «أنا ضد استقالة قرباج، بحكم معرفتي به فهو شخص يستطيع إقناع رؤساء الأندية وحتى اللاعبين، علينا نحن الرؤساء تسهيل الأمور عليه، والعمل على تفادي بعض الأخطاء»، وأضاف: «يجب إيجاد الحل لمشكل البرمجة الكارثي الذي أثر على فريقينا بدرجة كبيرة هذا المسوم، فمن المفروض أن نكون على دراية بموعد جميع المباريات وتواريخ انتهائها، سواء مقابلات البطولة أو كأس الجمهورية، لكن العكس حدث معنا هذا الموسم وركنا إلى راحة طويلة وصلت إلى شهرين، وهذا ما أثر على الفريق، ولهذا يجب إيجاد الحلول اللازمة لكي لا تتكرر مثل هذه الأخطاء في المستقبل».

هذا ورفض بابا التعليق على التحكيم، بعد الجدل الكبير الذي طرح عن الهدف الذي سجله اتحاد العاصمة والذي كان سببا في خسارة فريقه بثنائية مقابل هدف، وقال إن الوقت ليس مناسبا للحديث عن هذه المسألة ومن المستحسن ترك الحديث عن كيفية تطوير التحكيم في وقت لاحق.