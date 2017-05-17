سوسطارة تعود إلى البوديوم وترفع المعنويات قبل مواجهة كابس يونايتد

بول بوت: «لاعبونا ليسوا روبوهات ولازلت أؤمن باللقب»

سمح الفوز الذي حققه اتحاد العاصمة، أمس، على ضيفه مولودية وهران، بعودته إلى البوديوم، حيث رفع أصحاب الزي الأحمر والأسود رصيدهم إلى 43 نقطة، وبفارق خمس نقاط فقط عن المتصدر وفاق سطيف قبل أربع جولات عن انقضاء الموسم، مما يعني أن اللقب لم يحسم بعد وبإمكان أبناء سوسطارة المنافسة عليه.

وهو ما أكده المشرف الأول على العارضة الفنية للفريق بول بوت عقب مباراة الحمراوة، حيث أكد أنه لا يزال يؤمن باللقب، وهي الرسالة التي سيحاول إيصالها للاعبيه، كما نوه بالمستوى الذي قدمه رفقاء سعيود وطالب بضرورة المواصلة على نفس الوتيرة مع تصحيح بعض الأخطاء، خصوصا فيما يتعلق بالفعالية بالنظر إلى الفرص الكثيرة المهدورة، وقال في هذا الصدد: «لاتزال أمامنا أربع مباريات قبل انتهاء الموسم، وفي كرة القدم كل شيء ممكن، لا زلت مؤمن باللقب واللعب على جبهتين، وهي الرسالة التي سأبلغها للاعبين ويبقى عليهم إظهار ما هم قادرون على فعله».

وعن الفرص الكثيرة التي أهدرت، منها ركلة الجزاء التي ضيعها المدافع ربيع مفتاح، قال المدرب البلجيكي: «مفتاح أحسن هداف في الفريق حاليا، ولو كنت أعلم أنه سيضيع لما كلفته بتسديد ركلة الجزاء، لكن هذه هي كرة القدم وحتى ميسي يمكن أن يضيع، لاعبونا ليسوا روبوهات والأهم بالنسبة لي هو العمل وتطوير طريقة اللعب وخلق العديد من الفرص، أما الفعالية فنحن نعمل عليها في كل مرة».

هذا وعرج بول بوت للحديث عن عودة كل من خوالد وزيري حمّار إلى المنافسة مع الفريق الرديف بعد تعافيهما من الإصابة، حيث قال: «أحيي خوالد على احترافيته لأنه طلب اللعب مع الرديف للوقوف عند مدى جاهزيته، ولحسن الحظ أن زيري حمّار قرر هو الآخر العودة للفريق، هذا سيعود علينا بالإيجاب والمنافسة ستكون على أشدها مما يعني أن المناصب ستكون غالية وعلى كل واحد إظهار ما لديه للظفر بمكانة».