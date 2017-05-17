على الفاف التكفل بمستحقات شهر للاعبي الأندية ودخول الكاميرات ممنوع في مواجهة غليزان

طالب محند شريف حناشي، رئيس نادي شبيبة القبائل، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم «فاف»، بالتكفل بمستحقات لاعبي أندية الرابطة المحترفة الأولى، والتي تصل إلى حدود 2.5 مليار سنتيم لكل فريق بسبب تأجيل الرابطة المحترفة نهاية الموسم إلى غاية 14 جوان القادم، كما طالبها بالإعلان عن الجهة المسؤولة عن تعيين الحكام الذين أسالوا الكثير من الحبر هذا الموسم.

حيث صرح حناشي على هامش الجمعية العامة الاستثنائية للرابطة الوطنية المحترفة، قائلا: «هذه الوضعية ستذهب ضحيتها الأندية وحدها، لذلك نحن نطالب الاتحادية الجزائرية بالتكفل بدفع مستحقات اللاعبين لشهر كامل بعدما تم تأجيل نهاية الموسم إلى شهر جوان، وهذا بدفع حوالي 2.5 مليار سنتيم لكل فريق، لأنها هي المسؤولة عن هذه الوضعية وليست الأندية»، مضيفا: «ونطالب الفاف أيضا أن تفكر في مصلحة الأندية وتعلن لنا ولوسائل الإعلام عن المسؤول عن تعيين الحكام، فلا يعقل أن لا نعرف كرؤساء أندية من هو الحكم الذي يدير مبارياتنا سوى يوم اللقاء».

كما انتقد عميد رؤساء الأندية الجزائرية غياب أي عضو من المكتب الفدرالي لهيئة الرئيس خير الدين زطشي عن أشغال الجمعية الاستثنائية للرابطة، الأربعاء، بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، وقال في هذا الصدد: «الفاف غائبة تماما وهذا ما يحيّرنا، لا وجود لأي عضو من المكتب الفدرالي للفاف في أشغال الجمعية العامة الاستثنائية وهذا أمر غير معقول».

وكشف حناشي أنه سيتم خصم 9 نقاط من رصيد سريغ غليزان، منافسه في الجولة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيكشف كل شيء قبل مواجهة السبت المقبل، التي شدد على ضرورة فوز الكناري بنقاطها، وأكد أنه سيمنع كاميرات وسائل الإعلام من دخول ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو لتغطية مجرياتها: «سيتم خصم 9 نقاط من رصيد سريع غليزان وسأكشف عن كل شيء قبل اللقاء، أما الآن فلا أستطيع كشف أكثر من هذا»، واستطرد: «علينا الفوز في المباراة أمام غليزان في لقاء مصيري وسنحفز اللاعبين على حصد النقاط كاملة، وأعلمكم أنه لن تدخل أي كاميرا لملعب أول نوفمبر بناء على طلب الأنصار الذين هددوني بتحطيم الحافلة لو يحدث ذلك، وهم على حق بعدما منعت الكاميرات من دخول ملعب تاجنانت في مواجهتنا أمامهم، وهو ما يؤكد أن شيئا حيك في الخفاء».

وعن مساندتهم لرئيس الرابطة محفوظ قرباج ومطالبتهم ببقائه، أكد حناشي: «لقد طالبنا ببقاء قرباج للحفاظ على الاستقرار ولكفاءته والعمل الكبير الذي يقوم به، كما أنه يضع نفسه تحت تصرف الأندية في أي وقت».