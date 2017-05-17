الريال يفوزعلى سيلتافيغو وعينه على اللقب

حقق ريال مدريد فوزا مهما على مضيفه سيلتافيغو، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة مؤجلة من الليغا الاسبانية.

أشبال زين الدين زيدان، دخلوا المواجهة وكلهم عزم على تحقيق النقاط الثلاث، التي تجعل اللقب قاب قوسين أو أدنى من الريال، الذي يلعب على جبهتين في نهاية الموسم الجاري، حيث تنتظره مباراة نهائية في رابطة الأبطال ضد يوفنتوس الايطالي في 3 جوان القادم.

وسجل أهداف الريال كل من كريستيانو على مرتين، في حين سجل كروس وبن زيمة الهدفين الآخرين، وسجل لسيلتافيغو جون جيديتي .

الريال بفوزه اليوم، تمكن من الوصول الى النقطة 90 في صدارة الليغا، متبوعا بغريمه التقليدي برشلونة صاحب 87 نقطة، في انتظار ما تُسفر عنه الجولة الأخيرة من نتائج.