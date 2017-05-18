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ألكاراز يلتقي فغولي سليماني محرز ويتجاهل قديورة

نشر يوم 2017/05/18 1 0 يونس رزيق ألكاراز يلتقي فغولي سليماني محرز ويتجاهل قديورة
زار المدرب الإسباني للمنتخب الجزائري لوكاس ألكاراز مساء أمس الأربعاء، لاعبي المنتخب الجزائري الذين ينشطون في بطولة البريمرليغ الإنجليزية، حيث نشر المدرب السابق لفريق غرناطة الإسباني صورا جديدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر " رفقة الثلاثي الجزائري الذي ينشط في فريق ليستر سيتي ، وويستهام بونايتد .

والتقى الناخب الوطني الجديد بإسلام سليماني مهاجم ليستر سيتي رفقة زميله رياض محرز، قبل المواجهة المرتقبة لفريق الثعالب أمسية اليوم أمام نادي توتنهام لحساب الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المباراة التي سيحضرها المدرب الإسباني من مدرجات ملعب "كينغ باور "بداية من الساعة الـ 19:45 بالتوقيت المحلي.

وبالمقابل عرفت الزيارة التي قام بها ألكاراز رفقة مساعده حكيم مدان إلى إنجلترا إجتماعا مصغرا رفقة الدولي الجزائري سفيان فغولي الذي ينشط في فريق ويستهام ، فيما تجاهل اللاعب عدلان قديورة الذي سقط رفقة فريقه ميدلزبيرغ إلى القسم الثاني.

 

 

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