ألكاراز يلتقي فغولي سليماني محرز ويتجاهل قديورة

والتقى الناخب الوطني الجديد بإسلام سليماني مهاجم ليستر سيتي رفقة زميله رياض محرز، قبل المواجهة المرتقبة لفريق الثعالب أمسية اليوم أمام نادي توتنهام لحساب الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المباراة التي سيحضرها المدرب الإسباني من مدرجات ملعب "كينغ باور "بداية من الساعة الـ 19:45 بالتوقيت المحلي.

وبالمقابل عرفت الزيارة التي قام بها ألكاراز رفقة مساعده حكيم مدان إلى إنجلترا إجتماعا مصغرا رفقة الدولي الجزائري سفيان فغولي الذي ينشط في فريق ويستهام ، فيما تجاهل اللاعب عدلان قديورة الذي سقط رفقة فريقه ميدلزبيرغ إلى القسم الثاني.