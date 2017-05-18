بالفيديو أذربيجان تطيح بالخضر والمنتخب سيصارع على البروزية فقط !

وظهر زملاء الحارس رحماني بوجه شاحب في هذا اللقاء حيث ضيع مهاجموا الخضر العديد من الفرص المحققة في النصف ساعة الأولى من الشوط الأول، قبل أن يفتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة 39 من عمر المباراة عن طريق اللاعب أبيشوف، لينتهي الشوط الأول بتفوق أذربيجان بهدف نظيف

الشوط الثاني من المباراة لم يحمل الجديد بالنسبة للمنتخب الأولمبي الجزائري الذي تفنن في إضاعة الفرص من طرف المهاجمين على غرار الملالي، وتراخي الدفاع من جهة أخرى الذي سمح للاعب أسياف بتعميق الفارق بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 57.

ويتبقى أمام أشبال المدرب عامر شفيق فرصة أخرى لحفظ ماء الوجه في هذاه الدورة الإسلامية من خلال الصراع على الميدالية البرونزية في المباراة الترتيبية التي ستجمعه بالفريق الذي سيخسر لقاء نصف النهائي الآخر الذي سيجمع المنتخب العماني بنظيره الكامروني بداية من الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي.

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