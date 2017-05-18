بيرة يتشاجر مع بول بوت ويغادر إتحاد العاصمة رسميا

هذا ووافقت إدارة إتحاد العاصمة على طلب الإستقالة الذي تقدم به عبد الكريم بيرة، بالرغم من المشروع الذي سطره رئيس الفريق ربوح حداد تحسبا للإستقدامات التي ستقوم بها بداية الموسم المقبل، إلا أن بيرة لم يعمر طويلا في الفريق الأحمر والأسود بعد شهرين ونصف فقط من العمل في الفريق بسبب الخلافات التي وقع فيها مع المدرب البلجيكي .

وستطير تشكيلة الإتحاد إلى مدينة هيراري عاصمة زيمبابوي يوم الأحد 21 ماي المقبل بداية من الساعة الـ 14:00 في رحلة جوية خاصة لطيران الطاسيلي، حيث سيواجه رفقاء الحارس محمد لمين زماموش فريق كابس يونايتد لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.