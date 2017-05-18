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زطشي يرد على مهزلة الرابطة ويستدعي المكتب الفيديرالي لاجتماع استثنائي

نشر يوم 2017/05/18 2222 0 كريم تيغرمت زطشي يرد على مهزلة الرابطة ويستدعي المكتب الفيديرالي لاجتماع استثنائي
استدعى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، المكتب الفيدرالي لإجتماع إستثنائي سيعقد في الـ24 من الشهر الجاري بمركز تحضير المنتخبات بسيدي موسى.

وقرر رئيس "الفاف" عقد اجتماع استثنائي لم يكن مبرمجا من قبل، حيث استدعى المكتب الفيدرالي للإجتماع به يوم الأربعاء المقبل، من أجل التطرق للأحداث التي شهدتها الجمعية العامة الاستثنائية للرابطة المحترفة الأولى، والتي عرفت إنزلاقات خطيرة من رؤساء بعض الأندية.

هذا ويعتبر الاجتماع الذي دعى إليه خير الدين زطشي، هو الأول من نوعه منذ تعيينه على رأس الإتحادية الجزائرية خلال شهر مارس الماضي، وكان زطشي قد شارك في الجمعية الاستثنائية للاتحاد الافريقي لكرة القدم "لكاف" والمؤتمر الـ67 "للفيفا"في العاصمة البحرينية المنامة.

 

 

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