الفرانكو جزائري مهدي ليرس يتوج مع جوفنتوس بكأس إيطاليا

واستدعى مدرب اليوفي ماسيميليانو أليغري النجم الصاعد مهدي ليرس الذي ينشط في الفريق الرديف لليوفي ، ليشارك لأول مرة رفقة الفريق الأول بمناسبة نهائي الكأس، ليتوج بذلك صاحب الـ18 عاما بأول لقب له في مسيرته الاحترافية، منذ إنظمامه الى شباب اليوفي قادما من نادي كييفو فيرونا على شكل اعارة.

ويلعب خريج مدرسة ستاد مونتوا الفرنسية في جميع مراكز خط الهجوم إلا أنه يفضل مركز الجناح الأيسر، حيث شارك هذا الموسم في 35 مباراة مع الرديف في مختلف المنافسات تمكن خلالها من تسجيل 11 هدفا ومنح خمسة تمريرات حاسمة.

ويملك مهدي ليرس فرضة تمثيل ثلاثة منتخبات، باعتبار أن والدته جزائرية وبالضبط من مدينة مستغانم، في حين أن والده فرنسي من أصول اسبانية، ولم يسبق للاعب أن مثل المنتخب الأول لأي بلد.