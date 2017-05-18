أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

الفرانكو جزائري مهدي ليرس يتوج مع جوفنتوس بكأس إيطاليا

نشر يوم 2017/05/18 1 0 كريم تغريمت الفرانكو جزائري مهدي ليرس يتوج مع جوفنتوس بكأس إيطاليا
توج المهاجم الفرانكو جزائري مهدي ليرس أمس الأربعاء بكأس إيطاليا رفقة فريقه جوفنتوس، بعد فوز هذا الأخير على نادي لازيو بثتائية مقابل لاشيء.

واستدعى مدرب اليوفي ماسيميليانو أليغري النجم الصاعد مهدي ليرس الذي ينشط في الفريق الرديف لليوفي ، ليشارك لأول مرة رفقة الفريق الأول بمناسبة نهائي الكأس، ليتوج بذلك صاحب الـ18 عاما بأول لقب له في مسيرته الاحترافية، منذ إنظمامه الى شباب اليوفي قادما من نادي كييفو فيرونا على شكل اعارة.

ويلعب خريج مدرسة ستاد مونتوا الفرنسية في جميع مراكز خط الهجوم إلا أنه يفضل مركز الجناح الأيسر، حيث شارك هذا الموسم في 35 مباراة مع الرديف في مختلف المنافسات تمكن خلالها من تسجيل 11 هدفا ومنح خمسة تمريرات حاسمة.

ويملك مهدي ليرس فرضة تمثيل ثلاثة منتخبات، باعتبار أن والدته جزائرية وبالضبط من مدينة مستغانم، في حين أن والده فرنسي من أصول اسبانية، ولم يسبق للاعب أن مثل المنتخب الأول لأي بلد.

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا