غولام يعبر عن إرتياحه في نابولي ويتجه لتجديد عقده

تحدث الظهير الأيسر للنادي الأزرق في حوار خص به راديو "كيس كيس" الإيطالي عن مستقبله لأول مرة منذ عدة أشهر بعدما أصبح مادة دسمة للإعلام اللإيطالي والعالمي بسبب العروض الكثيرة التي وصلته من مختلف الأندية الأوروبية قبل حلول سوق الإنتقالات الصيفية، وقال اللاعب الجزائري: "أنا بخير هنا في نابولي، أشعر بسعادة غامرة وزوجتي كذلك، هناك دفء كبير والجمهور يدفعني دائما إلى الأمام وهذه المدينة جعلتني أشعر بطعم كرة القدم كما يجب، وحلمي أن أقدم أعمالا قيمة للنابوليين".

ويبدو أن غولام يتجه إلى تجديد عقده مع ناديه الإيطالي وعدم الإنتقال إلى فريق أخر في نهاية الموسم نزولا عند رغبة زوجته التي عبرت هي الأخرى عن إرتياحها في المدينة الإيطالية، رغم العروض الكثيرة من أندية أوروبية كبيرة على غرار بايرن ميونيخ و ريال مدريد وغيرهما.