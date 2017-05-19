قرباج يعترف.. هناك أخطاء في التحكيم خلال مباراة وفاق سطيف أمام الحراش

أداء المنتخب الأولمبي في أذربيجان صفعة لكل المشككين

وأشاد قرباج بالآداء الذي قدمه المنتخب الأولمبي لكرة القدم خلال ألعاب التضامن الإسلامي الذي تحتضنها باكو عاصمة أذربيجان بعد وصول أشبال المدرب عامر شفيق إلى الدور النصف نهائي من المنافسة، موضحا في حديثه أن "آداء المنتخب الأولمبي مشرف للكرة الجزائرية، ويعتبر كصفعة لكل المشككين في العمل الذي تقوم به النوادي المحلية على غرار نصر حسين داي، نادي بارادو وإتحاد العاصمة".

الجولات الثلاث الأخيرة ستلعب في رمضان على الساعة الخامسة

وإختتم محفوظ قرباج حديثه بالتطرق إلى البرمجة المخصصة بالجولات الأخيرة من البطولة المحترفة الأولى والتي تتزامن مع شهر رمضان المعظم ،أين ستعرف تنافسا كبيرا بين الأندية المعنية بالسقوط قائلا : "هناك العديد من الملاعب التي تفتقر للأضواء الكاشفة على غرار باتنة، تاجنانت، وغيليزان، وهي الأندية المعنية باللعب من أجل تفادي السقوط ما يحتم علينا برمجة هذه المباريات في نفس التوقيت بداية من الساعة الخامسة مساء".