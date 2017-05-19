عمر غريب.. "الفاف" تتآمر ضد قرباج وأنا قادر على إخراج 50 ألف مناصر للشارع

وقال غريب خلال تدخله على أمواج القناة الإذاعية الثالثة صباح اليوم، "هناك مؤامرة ضد قرباج من طرف الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، التي قدمت ضمانات لأحد الرؤساء من أجل خلافة قرباج على رأس الرابطة".

وأضاف رئيس العميد بالقول إن "ما يحدث في برمجة كأس الجمهورية مهزلة حقيقية" متطرقا في نفس السياق إلى إلغاء مباراة الدور نصف النهائي بمجرد ما أن قام احد رؤساء النوادي بذرف الدموع، في إشارة الى حسان حمار رئيس وفاق سطيف، ليضيف غريب بلهجة التهديد والتحدي أنه "قادر على إخراج 50 ألف مناصر".