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عمر غريب.. "الفاف" تتآمر ضد قرباج وأنا قادر على إخراج 50 ألف مناصر للشارع

نشر يوم 2017/05/19 702 0 يونس رزيق عمر غريب.. "الفاف" تتآمر ضد قرباج وأنا قادر على إخراج 50 ألف مناصر للشارع
ندد رئيس فريق مولودية الجزائر،عمر غريب، بما وصفه بالمؤامرة التي قال إن رئيس الرابطة المحترفة الأولى محفوظ قرباج يتعرض لها من طرف المسؤولين الجدد للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، خصوصا بعد إعتراف أحد رؤساء الأندية بأنه تلقى عرضا من طرف الإتحادية من أجل خلافة قرباج على رأس الرابطة.

وقال غريب خلال تدخله على أمواج القناة الإذاعية الثالثة صباح اليوم، "هناك مؤامرة ضد قرباج من طرف الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، التي قدمت ضمانات لأحد الرؤساء من أجل خلافة قرباج على رأس الرابطة".

وأضاف رئيس العميد بالقول إن "ما يحدث في برمجة كأس الجمهورية مهزلة حقيقية" متطرقا في نفس السياق إلى إلغاء مباراة الدور نصف النهائي بمجرد ما أن قام احد رؤساء النوادي بذرف الدموع، في إشارة الى حسان حمار رئيس وفاق سطيف، ليضيف غريب بلهجة التهديد والتحدي أنه "قادر على إخراج 50 ألف مناصر".

 

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