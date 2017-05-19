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مدرب ليستر سيتي يريد منع محرز من تنفيذ ضربات الجزاء

نشر يوم 2017/05/19 173 0 سميرة.ل مدرب ليستر سيتي يريد منع محرز من تنفيذ ضربات الجزاء
أكد مدرب ليستر سيتي الإنجليزي شكسبير أنه سيطلب من لاعبه الجزائري رياض محرز عدم تنفيذ ضربات الجزاء خلال المباريات، وهذا بعد حادثة ضربة الجزاء في مباراة مانشستر سيتي التي ألغاها الحكم بسبب لمسه الكرة على مرتين.

قال شكسبير في تصريحات صحفية نقلها موقع "ليستر ميركوري" الإنجليزي المقرب من نادي ليستر سيتي، أنه سيتحدث مع محرز، وسيقترح عليه عدم تنفيذ ركلات الجزاء مجددا و لكنه ليس متأكدا من رد اللاعب الجزائري، وسبق للمدرب الايطالي المقال كلاوديو رانييري وأن فعلها الموسم الماضي عندما استبعد محرز من تنفيذ ضربات الجزاء خلال المباريات الرسمية كعقاب له على تضييعه عدة ركلات.

ولا يزال مباراة واحدة فقط أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام بورنمورث برسم الأسبوع 38 والأخير ستلعب الأحد المقبل، وانهزم محرز و رفاقه مساء الخميس بستة أهداف كاملة على يد توتنهام ضمن مباراة متأخرة من "البريمير ليغ".

 

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