ثلاث ميداليات جديدة للجزائر في الألعاب الإسلامية

أضافت الرياضية يسرا لعرار الفضية الـ12 للجزائر، بعد حلولها في المركز الثاني للوثب الطويل بوثبة بلغت 1.77م، بفارق بسيط عن الأوزباكيستانية دوسانوفا، التي نالت الميدالية الذهبية بوثبة بلغت 1.80، كما افتك العداء محمد أمين فرار الميدالية الثانية للجزائر في هذا اليوم في سباق الـ800 متر، في حين جاءت الميدالية الثالثة من طرف المصارع آدم بوجملين في منافسة المصارعة الإغريقية الرومانية، بعد تحقيقه لفوز ساحق على العراقي عديل غازي فاريس بـ6-0، وهي الميدالية الثانية للمصارعة الجزائرية في هذه المنافسة.

بلغ رصيد الجزائر في الألعاب الإسلامية قبل ثلاثة أيام عن إختتامها 35 ميدالية من المعادن الثلاثة، 7 ذهبيات، 12 فضية و16 ميداليات برونزية، لتحتل بذلك الجزائر المركز الـخامس قبل ختام منافسات ألعاب التضامن الإسلامي في الـ22 من ماي الجاري.