بالصور.. تلفزيون "النهار" يتسلم أوسكار كريستال للنزاهة الإعلامية ومكافحة الفساد

وقد مثل تلفزيون "النهار" الزميلان حكيم بلقيروس من القسم الرياضي، ومحمد بسة مقدم الأخبار، حيث تسلما "أوسكار كريستال" للنزاهة الإعلامية من قبل رئيس الإتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي مراد مزار.

وتوج تلفزيون "النهار" بهذا الأوسكار بعد مساهمته في مكافحة الفساد الرياضي في الجزائر بكل أنواعه وتناول قضايا حساسة تصب جميعها في ذات الإتجاه.

ولقي تلفزيون "النهار" إشادة واسعة من قبل عدة شخصيات لامعة في عالم الرياضة بعد دوره الفعال في مكافحة الفساد في الجزائر، وهذا خلال إجتماع عقد أمس الخميس، في المدينة الفرنسية ليون، كان لمناقشة توغل الفساد في الرياضة، وشارك فيه الزميلان حكيم بلقيروس ومحمد بسة، وحضره عدة صحفيين من كل بقاع العالم.