رائد القبة يصعد رسميا الى الرابطة المحترفة الثانية

حقق فريق رائد القبة الصعود الى الرابطة المحترفة الثانية موبيليس، عقب فوزه مساء اليوم الجمعة، على مضيفه مستقبل الروسات بهدفين لصفر، في الجولة الأخيرة من القسم الوطني الثاني للهواة لمجموعة الوسط.

وبفوزه اليوم يكن الرائد قد وصل الى النقطة 59 في صدارة المجموعة، التي عرفت منافسة شديدة مع اتحاد بني دوالة، الذي لم يستسلم الى غاية الجولة الاخيرة، رغم فوزه على شباب جيجل، بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأعلن أنصار رائد القبة الأفراح بعد صعودهم الى القسم الثاني المحترف، متمنين لعب الفريق على ورقة الصعود الموسم المقبل ومقارعة الكبار، واستعادة أمجاد الرائد الذي طالما حقق العديد من البطولات والألقاب الوطنية.