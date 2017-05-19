الوفاق لرد الاعتبار والساورة لفك عقدة عين الفوارة

تحسبا لمواجهة يوم السبت أمام شبيبة الساورة، بداية من الرابعة مساء، وضعت إدارة وفاق سطيف كامل ظروف الراحة للتشكيلة من أجل الفوز، بعد أن اجتمع الرئيس حمّار مطولا مع اللاعبين أمس، أين طلب منهم الفوز ووضع حكم المباراة كذلك منافسا ثانيا، ليعلن أمام الجميع في الاجتماع الذي سبق الحصة التدريبية المسائية عن منحة معتبرة، ويبشر رفقاء جابو بتسوية أجرة شهرية بعد المباراة.

هذا وينتظر أن يحضر الجمهور بقوة أمسية اليوم رغم حرارة الطقس، خاصة بعد ما عرفه فريقهم من ظلم تحكيمي خلال المباراة السابقة. في سياق متصل، حذّر المدرب ماضوي من قوة المنافس وطالب لاعبيه بالتركيز أكثر، حيث تبقى استفادته من اكتمال التعداد بعد عودة وسط الميدان الشاب جحنيط من العقوبة، عاملا في صالح التشكيلة، رغم الغياب الاضطراري لهداف التشكيلة رشيد ناجي، حيث يراهن على نشاط المهاجم الشاب أمقران لهز شباك الساورة.

هذا ورسّمت الرابطة المحترفة مواجهة اليوم على الرابعة مساء بطلب من إدارة الشبيبة المرتبطة بالرحلة الجوية للعودة على الساعة التاسعة ليلا، وهو ما وافقت عليه إدارة الوفاق، لتعود إلى الموعد الأصلي للمباراة بعد أن كانت الرابطة قد وافقت في البداية على طلب الوفاق وأخرتها إلى السادسة.

زايدي يغيب وغزالي ولقرع جديد الساورة اليوم

ومن الجهة الأخرى، يحل فريق شبيبة الساورة ضيفا على عين الفوارة وكله عزم على العودة بنتيجة إيجابية وفك العقدة التي لازمته في كل تنقلاته السابقة إلى ملعب سطيف، والوقوف الند للند في وجه أشبال المدرب والعودة بنتيجة إيجابية على الأقل التعادل، تقربه أكثر من ثلاثي مقدمة الترتيب وتبقي على حظوظهم كاملة في التنافس على إنهاء الموسم في مرتبة مؤهلة لمشاركة قارية الموسم المقبل. هذا وستكون تشكيلة الساورة محرومة من خدمات المهاجم حمزة زايدي بسبب العقوبة المسلطة عليه من قبل المجلس التأديبي للفريق، بعد تصرفه الطائش تجاه الأنصار بداية هذا الأسبوع، حيث ينتظر أن يعوّضه المهاجم يوسف غزالي، إضافة إلى دخول لقرع منذ البداية كبديل لزميله بكاكشي، فيما ينتظر أن تحافظ بقية الأسماء التي واجهت شباب باتنة على مكانتها الأساسية، حيث ينتظر أن يدخل خوذة لقاء اليوم بكل من جميلي في حراسة المرمى، بلطرش ولقرع على الرواقين، طالح وبابيدي في محور الدفاع، بوسماحة وبلعلام وبورديم في وسط الميدان والثلاثي جاليت وغزالي وحمية في الهجوم.

خوذة تحت الضغط كبير

ورغم أن الجميع يصر على العودة بنتيجة إيجابية من ملعب الثامن ماي بسطيف، إلا أن الضغط الأكبر في هذه المباراة سيكون على المدرب خوذة كريم، بعد الانتقادات التي طالته في الأيام الماضية بسبب التراجع الرهيب في المستوى العام للفريق، حيث يبقى مطالبا بالعودة بنتيجة إيجابية اليوم أمام رائد البطولة على الأقل التعادل، كون أي نتيجة أخرى غير ذلك لن تمر عليه مرور الكرام من قبل إدارة الفريق.