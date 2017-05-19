سطيف بشعار الخطأ ممنوع ومعركتا تكسير العظام في تيزي وزو وباتنة

ستعرف الجولة السابعة والعشرين من رابطة موبيليس المحترفة الأولى لكرة القدم، مساء اليوم، مواجهات مثيرة في سباقي اللقب والسقوط، حيث سيكون رائد الترتيب وفاق سطيف على موعد مع استقبال شبيبة الساورة على ملعب 8 ماي بسطيف، في لقاء لا مجال فيه لأبناء عين الفوارة لأي تعثر، ويستهدفون فيه النقاط الثلاث للإبقاء على فارق الأربع نقاط، على الأقل، عن الملاحق مولودية الجزائر، التي ستواجه شباب قسنطينة في مواجهة مؤجلة عن الجولة السادسة والعشرين، بينما يسعى أبناء الجنوب للعودة بنتيجة إيجابية تبقيهم على مقربة من البوديوم.

من جانبه، يستقبل اتحاد بلعباس، صاحب المركز الرابع، ضيفه أولمبي المدية وعينه على إبقاء النقاط كاملة في ملعب 24 فيفري 1956 للعودة إلى البوديوم، مؤقتا، بعد تأجيل مواجهة، ثالث الترتيب إتحاد العاصمة ومضيفه نصر حسين داي إلى الأسبوع القادم، أمام منافس يطمح بدوره لتفادي التعثر للإبقاء على حظوظه قائمة في خطف مركز ضمن أندية المقدمة. هذا وسيحتضن ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو معركة البقاء بشعار الفوز من أجل تفادي الهاوية، بين شبيبة القبائل وسريع غليزان.

وهو ذات الشعار الذي سيرفعه ناديا شباب باتنة ودفاع تاجنانت عند اصدامهما وجها لوجه بملعب سفوحي بباتنة، في مواجهة من دون جمهور. إلى ذلك سيتنقل نادي مولودية وهران، الساعي إلى العودة إلى السكة الصحيحة وتصحيح المسار، ضيفه مولودية بجاية، الذي سيلعب من أجل الشرف بعدما فقد كامل حظوظه، وسقط بشكل شبه رسمي إلى رابطة موبيليس المحترفة الثانية لكرة القدم.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهتي اتحاد الحراش أمام شباب قسنطية ومولودية الجزائر أمام شباب بلوزداد أجلتا إلى الجمعة والسبت المقبلين، بسبب خوض السنافر والعميد مواجهتهما أمام بعضها البض، اليوم، في لقاء مؤجل عن الجولة الماضية، بينما أجلت مباراة نصر حسين داي واتحاد العاصمة إلى الإثنين 29 ماي الجاري.