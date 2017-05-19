قرعيش لـ"النهار": نزار قام بمسرحية وأتحداه إن كان يملك دليلا على تقربي من لاعبيه

كذّب رئيس دفاع تاجنانت، الطاهر قرعيش، جملة وتفصيلا اتهامات رئيس شباب باتنة فريد نزار، حول قضية محاولته ترتيب مباراة هذا السبت بين الفريقين عن طريق وسيط.

حيث أكد قرعيش في اتصال بـ«النهار» قائلا: «نزار قالها علنا إنه سيمنح تاجنانت النقاط الثلاث خلال الجمعية العامة الاستثنائية للرابطة، وأمام رؤساء الفرق، وقال لي تعال مع فريقك ونلتقي في الفندق من جل تناول الغداء معا، ولما قدمت مع فريقي اتصل بي هاتفيا وقال لي نحن في منقطة سريانة، لقد مر فريقك يجب أن تعود أدراجك لنلتقى هناك»، وأضاف قرعيش: «نزار قام بمسرحية ولو كان هناك شيء لما أطلقوا سراحي وأتحاده إن كان يملك دليلا على أني تقربت من لاعبيه أو هناك مكالمة هاتفية، ومثولي أمام الأمن أمر عادي».