أنا وزوجتي سعيدان في نابولي وحلمنا التتويج بالدوري الإيطالي الموسم المقبل

أكد الظهير الأيسر الدولي الجزائري فوزي غولام، سعادته بالعيش في مدينة نابولي الإيطالية، التي يحمل قميص فريقها للموسم الرابع على التوالي، وهو ما ينطبق على زوجته التي تعلقت كثيرا بمدينة الجنوب الإيطالي، أين أشاد بجمال المدينة وكذا بحرارة أنصار الفريق الذين يساندون اللاعبين دائما ويدفعونهم نحو الأمام.

حيث صرح في حواره مع إذاعة «كيس كيس» المحلية قائلا: «أنا أعيش جيدا هنا في نابولي، وأنا سعيد هنا رفقة زوجني، فهنا وجدنا الدفء اللازم والأنصار يدفعوننا دائما نحو الأمام، هذه المدينة تعيش كرة القدم وحلمنا هو أن نكون دائما في مستوى طموحات الجماهير».

هذا وكشف الدولي الجزائري عن حلمه وحلم رفاقه في صفوف نابولي بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي الموسم المقبل، وهو ما فسّرته التقارير الإعلامية الإيطالية على أنه مغازلة للنادي وتأكيد على رغبته في مواصلة المشوار معه وتمديد عقده الذي طالت مفاوضاته منذ بداية الموسم دون التوصل إلى أرضية اتفاق، وقال في هذا الصدد: «نحن اللاعبين نتحدث دائما عن التتويج بالدوري الإيطالي ولا يمكن أن نتصور ما سيحدث لو نحقق هذا الإنجاز الموسم المقبل، والذي سيكون أمرا لا يصدق، يجب أن نقدم كل ما لدينا الموسم القادم ونرى ما سيحدث في النهاية، علينا القتال من أجل الانتصار والتحضير للموسم القادم يبدأ من نهاية هذا الموسم الذي علينا أن نفوز فيه بكل مباراياتنا المتبقية، لأن من يريد الفوز بالدوري عليه أن يفوز داخل وخارج القواعد»، مضيفا: «الموسم المقبل علينا أن نحقق الرقم القياسي من النقاط، حلمنا هو التتويج بالدوري الإيطالي، وأحيانا الحلم يتحول إلى حقيقة، وهو ما سنعمل على تحقيقه لأن العيش في الواقع أفضل من الاكتفاء بالأحلام».

وعن مشوارهم هذا الموسم الذي ينافسون فيه على خطف مركز الوصافة، صرح لاعب سانت إيتيان الفرنسي سابقا قائلا: «نحن نادمون بعض الشيء هذا الموسم، لأننا ضيعنا بعض النقاط التي كان يمكن لها أن تقلب المعطيات، هذا الجمهور الرائع يستحق أن نهديه لقبا في نهاية كل موسم، لذلك نحن آسفون على عدم فوزنا بأي لقب هذا الموسم»، وتابع: «لانزال نؤمن باحتلال مركز الوصافة، ومهما كانت النتيجة في النهاية فنحن قدمنا موسما جيدا، لقد قدمنا أداء ممتعا للجماهير واستمتعنا نحن اللاعبين فوق أرضية الميدان وخلف كل هذا كان هناك عمل كبير قمنا به».

«هذا الموسم هو الأفضل في مشواري ومازال أمامي الكثير للتطور»

أما على الصعيد الشخصي، فأكد غولام أن موسمه الحالي هو الأفضل في مشواره، خصوصا أنه نصّب نفسه أفضل المدافعين الممررين في إيطاليا بعشر تمريرات حاسمة، والتي لم يخف الدور الكبير لرفاقه المهاجمين فيها، إلا أنه في المقابل أوضح أن دوره الرئيسي هو الدفاع، قبل التفكير في الهجوم: «هذا الموسم هو الأفضل في مشواري وهو ما يترجمه عدد التمريرات الحاسمة التي قدمتها، وهنا يجب أن أشكر جميع اللاعبين وخصوصا المهاجمين الذي حولوا تمريراتي إلى أهداف»، مستطردا: «رغم هذا إلا أن دوري الأساسي هو الدفاع وأنا أدرك وظيفتي جيدا، لذلك أعمل دائما على تأمين منطقتي والحرص على الدفاع وعدم الاندفاع بصفة مبالغة فيها نحو الهجوم».

واعترف لاعب الخضر أنه لايزال أمامه الكثير ليتطور ويبلغ مستوى لاعبين كبار في منصبه، كروبيرتو كارلوس، الذي يعتبره الأفضل دون منازع، وكذا الفرنسي إيفرا والبرازيلي مارسيلو، وصرح: «بالنسبة لي إيفرا عندما كان في مانشستر يونايتد والمنتخب الفرنسيي كان الأفضل في وقته، ولكنه لم يبلغ مستوى روبيرتو كارلوس الذي يعتبر أفضل ظهير أيسر في تاريخ الكرة الحديثة، كما أن مارسيلو بدوره لاعب رائع، وأنا لا يزال أمامي الكثير للتطور».

نابولي يعرض عليه 1.8 مليون أورو سنويا مقابل تمديد عقده لأربع سنوات

عرض المدير الرياضي لنادي نابولي، كريستيانو جيونتولي، أجرة سنوية تبلغ 1.8 مليون أورو مقابل تمديد عقد غولام لأربع سنوات، أي إلى غاية 2022، بما أن عقده الأصلي سينتهي شهر جوان من سنة 2018، حسبما كشفته صحيفة «إيل ماتينو» الإيطالية، التي أشارت إلى أن جيونتولي اجتمع بوكيل أعمال غولام، «جورج مينديز»، وقدم له اقتراحه في انتظار الاجتماع الثاني بين الطرفين الأسبوع المقبل، والذي سيكون حاسما، حسب ذات المصدر، بما أن الاتفاق النهائي سيتمخض عن الاجتماع المرتقب، سواء بالموافقة على تمديد عقد اللاعب أو تأكيد رحيله بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.