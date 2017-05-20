محرز إلى جانب رونالدينيو وسيدورف في مباراة إحتفالية

وجهت إدارة أتليتيكو مدريد الإسباني، دعوة للاعب ليستر سيتي الإنجليزي محرز من أجل المشاركة في مباراة احتفالية لتوديع ملعبه "فيستنتي كالديرون"، حسب ما كشفت عنه صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حيث سيرحل "روخي بلانكوس" عن ملعبه الحالي في نهاية الموسم، ليتنقل إلى ملعبه الجديد "واندا ميتروبوليتانو"، ومن المنتظر أن تقام هذه المباراة يوم 28 ماي المقبل.

وسيواجه أتليتيكو مدريد، فريقا مكونا من عدة نجوم من مختلف بقاع العالم على غرار الهولندي سيدورف والنجم البرازيلي رونالدينو، وأسماء أخرى لامعة في عالم الساحرة المستديرة.