رونالدو يواجه تهمة التهرب الضريبي في إسبانيا

وحسب صحيفة "إلكونفيدونثيال" الإسبانية، فإن رونالدو تهرب من دفع 150 مليون أورو من عائدات بيع صوره بين عامي 2009 و2011، وقام بتحويلها إلى جزر "العذراء" البريطانية، وذلك بإنشاء شركات متعددة في مختلف بلدان العالم.

ونفى مهاجم ريال مدريد كل التهم الموجهة إليه، ولكن في المقابل أكد الضابط الذي يعمل على التحقيق في القضية أن رونالدو دفع 4.8 مليون أورو فقط، موضحا أنه حول أمواله إلى الجزيرة البريطانية، أما الناطق الرسمي بإسمه فقد أكد أن اللاعب البرتغالي لم يكن خاضعا إلى قانون يلزمه بدفع الضرائب على أرباح الصور التي يتم نشرها خارج إسبانيا.

يأتي هذا في وقت يركز فيه رونالدو على المواجهة الأخيرة من الليغا الإسبانية غدا الأحد عندما ينزل ضيفا على مالاغا، حيث يكفي ريال مدريد التعادل فقط للتتويج بلقب الدوري الإسباني الذي يفصله ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة.