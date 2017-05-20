بادو الزاكي يطعن بلوزداد في الظهر ويتعاقد مع إتحاد طنجة

نشر الموقع الرسمي لنادي إتحاد طنجة المغربي، اليوم بيانا رسميا يؤكد من خلاله تعاقده مع المدرب بادو الزاكي لموسمين، ولم يذكر البيان أي تفاصيل حول هذه الصفقة مؤكدا أنه سيعلن عن باقي التفاصيل خلال ندوة صحفية يعقدها رئيس الفريق في موعد لاحق، ولايزال عقد المدرب المغربي مع فريقه الحالي شباب بلوزداد ساري المفعول و ينتهي بنهاية الموسم.

وسبق للمدرب الأسبق للمنتخب المغربي نفي كل الأخبار حول تفاوضه مع إتحاد طنجة موضحا أنها مجرد إشاعات، ليطعن بذلك شباب بلوزداد في الظهر قبل ثلاث جولات عن نهاية البطولة الوطنية المحترفة، كما ينتظر أبناء لعيقبة مباراة الدور نصف النهائي لكأس الجمهورية، ومن شأن هذا الخبر أن يخلق بلبلة وسط الفريق.