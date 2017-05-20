ميسي أكثر تأثيرا من رونالدو في عالم كرة القدم

وجاء لاعب برشلونة الإسباني ميسي، في المرتبة الخامسة حسب مجلة "فور فور تو" الإنجليزية، التي كشفت اليوم السبت عن قائمة تضم أكثر من 10 شخصية اعتبرتها أكثر تأثيرا في عالم الكرة المستديرة، واحتل نجم ريال مدريد رونالدو المركز العاشر، بينما تصدر الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي ريتشارد سكودامور، قائمة أكثر الشخصيات الرياضية تأثيرا، وهذا بعد النجاح الكبير الذي حققه في مضاعفة أرباح الدوري.

واحتل المدرب البرتغالي الشهير مورينيو المرتبة السابعة، أما المركز الثامن فكان من نصيب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، كما تواجد ضمن العشرة الأوائل ايضا كل من رئيس "الفيفا" إنفانتينو، ووكيل الأعمال البرتغالي الشهير خورخي مينديز الذي يدير أعمال رونالدو و مورينيو وكذلك الجزائري غولام.